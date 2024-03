Il Lumezzane rimonta il Novara. Al “Piola” finisce 1-1

È terminata 1-1 la sfida tra Novara e Lumezzane che in svantaggio in avvio di gara è riuscito a segnare il gol del pari nei minuti finali.

La partita

Ottimo avvio di partita per il Novara che impiega soli sei minuti ad aprire le marcature con Bentivegna che, a pochi passi da Filigheddu, fa 1-0 di testa su cross dalla destra di Gerardini. I piemontesi continuano a spingere e tre minuti più tardi sfiorano il raddoppio con Corti, ma l’estremo difensore rossoblù è provvidenziale a salvare la porta. Il Novara insiste mettendo alle corse un Lumezzane che fatica a costruire occasioni offensive. Ci provano anche Donadio e Calcagni, ma l’occasione migliore è nuovamente per Corti che da pochi passi mette incredibilmente alto mancando il raddoppio. Nel finale di primo tempo i rossoblù hanno due sussulti con Spini e Iori che però non impensieriscono la retroguardia novarese.

Nella ripresa va in scena una partita diversa con il Lumezzane più propositivo e vicino al gol dopo tre minuti con un colpo di testa di Ilari deviato in angolo da Minelli. L’ex Simone Pesce mette paura con un tiro potente dalla distanza che lambisce il palo, ma pochi minuti più tardi è ancora decisivo Filigheddu bravo a fermare Ongaro lanciato a rete. Mister Franzini inserisce forze fresche e proprio dalla panchina arriva il jolly firmata Manuel Poledri che cinque minuti dopo il suo ingresso in campo batte Minelli con un destro imparabile sotto la traversa.

Secondo risultato utile consecutivo per la formazione di mister Franzini che in classifica sale a quota 46 punti e si conferma all’ottavo posto. Nel prossimo turno, in programma domenica 7 aprile, il Lumezzane ospiterà il Padova seconda della classe.

Il tabellino

NOVARA - LUMEZZANE 1-1

NOVARA (3-5-2): Minelli; Lorenzini, Boccia, Khailoti; Donadio (79’ Caradonna), Calcagni, Ranieri, Gerardini (72’ Vihjalmsson), Urso; Corti (64’ Ongaro), Bentivegna (72’ Caravaca) A disposizione: Menegaldo, Desjardis, Bonaccorsi, Schirò, Migliardi, Ngamba. Allenatore: Gattuso.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Moscati (67’ Righetti); Calì (80’ Poledri), Pesce (67’ Taugourdeau), Ilari; Spini, Galabinov (55’ Capelli), Iori (55’ Cannavò). A disposizione: Greco, Rizzo, Pogliano, Basso Ricci, Parodi, Scremin, Tortelli. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Leone di Barletta.

RETI: 6’ Bentivegna, 85’ Poledri.

AMMONITI: Boccia - Calì.

NOTE: Spettatori: 2.701. Calci d’angolo: 10 - 2. Recupero: 0’ - 3’.