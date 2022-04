Non si sblocca la sfida al vertice tra Pisa e Brescia: 0 a 0 finale

Lo 0 a 0 non serve a nessuna delle due squadre in campo, 0 a 0 tra Pisa e Brescia nella 33esima giornata di campionato di serie B. Il turno infrasettimanale ha visto la Cremonese imporsi sull’Alessandria per 2 a 1 e consolidare il primato del campionato. Vince anche il Lecce, per 4 a 1, contro la Ternana e resta ancorato alla prima posizione, a quota 62 punti. Vittoria anche per il Monza, 2 a 0 contro l’Ascoli, che con 60 punti chiude il podio. Seguono Pisa e Brescia, rispettivamente a quota 59 e 58 punti, che non variano le loro posizioni.

Nella prima parte di gara il Brescia ha dominato e collezionato occasioni, senza però riuscire ad imporsi nel punteggio: Moreo, Adorni, Pajac, Cistana e Ayé hanno creato tanto ma senza la freddezza necessaria per concludere le azioni da gol. Nel corso della ripresa cambia l’approccio alla gara, con il Pisa che riesce a creare maggiormente ma la fase difensiva del Brescia tiene bene. La vittoria non arriva nemmeno quando i toscani restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Lucca, autore di un intervento molto duro su Adorni. Il Brescia, tuttavia, non riesce a sfondare nemmeno in superiorità numerica e la gara si conclude sullo 0 a 0.

Al termine del match, mister Corini ha evidenziato come la squadra abbia disputato una grande gara, peccato per i due punti non portati a casa: "Questa è una partita che dà consapevolezza. I dati mostrano che abbiamo disputato una grande gara".