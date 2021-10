Non si rialza lo Sporting Franciacorta: 1 a 1 contro il Brusaporto

Allo stadio comunale di Brusaporto si è giocato il primo turno infrasettimanale di serie D e la squadra di casa ha ospitato lo Sporting Franciacorta, reduce da una brutta sconfitta nel derby bresciano. Una gara importante per il Franciacorta, su ammissione dello stesso Maspero, mister della squadra: “Voglio vedere una reazione nei ragazzi. Ho percepito la voglia di riscattarsi. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ma ce tempo, il percorso è lungo. Il Brusaporto è un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Per portare a casa dei punti dovremo stare concentrati e attenti per tutti i novanta minuti.”

La partita, valida per la quarta giornata, non ha però mostrato la reazione che ci si aspettava dalla squadra. Tra le due compagini è maturato un pareggio, con un gol per parte: apre le marcature Iori del Brusaporto alla mezz’ora di gioco, Bertoli risponde per il Franciacorta ma siamo già nella seconda frazione di gioco, al 50’. Dal 60’ minuto in avanti, inoltre, si verifica la consueta girandola di cambi per entrambe le squadre, aspetto che ha rallentato il gioco di una partita sicuramente non spumeggiante.

L’occasione per invertire la rotta e tornare alla vittoria in campionato però è già alle porte: domenica lo Sporting ospiterà il Vis Nova Giussano per la quinta giornata di campionato, squadra reduce da una sconfitta di misura contro il Crema nel turno infrasettimanale.