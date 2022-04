Non si ferma la corsa del Cortefranca: vittoria contro il Cesena e terzo posto raggiunto

Al centro sportivo Martorano di Cesena va in scena la 21esima giornata di serie B femminile tra Cesena e Cortefranca, vinta dalla squadra ospite per 2 reti a 1. Una nuova vittoria per il Cortefranca che dopo una prima parte di stagione difficoltosa sta sorprendendo tutta la serie B: la squadra si trova ora al terzo posto in classifica, a meno 3 punti dal Como Women e a + 4 dalle inseguitrici.

Il Cortefranca approccia ottimamente la sfida e passa in vantaggio alla mezz’ora di gioco con Picchi, al tredicesimo centro stagionale. Il duplice fischio arriva ed il punteggio resta a favore della squadra ospite, brava a difendersi dalle sortite offensive del Cesena. La squadra di casa, tuttavia, non demorde e la costanza viene premiata ad inizio ripresa, quando Petralia al 4° minuto di gioco riporta il risultato sull’1 a 1. Il Cortefranca però non demorde e continua a giocare il proprio calcio, la via del gol arriva una decina di minuti più tardi con Vivirito, che regala così i 3 punti al Cortefranca.

Domenica 10 aprile l’impegno sarà gravoso contro il San Marino Academy, sulla carta squadra più preparata e matura rispetto al Cortefranca ma al momento indietro in classifica di ben 7 punti.