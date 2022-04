Non si ferma il Brescia femminile: netto 4 a 0 contro la Roma Calcio Femminile in serie B

Il Brescia femminile si impone per 4 reti a 0 contro la Roma Calcio Femminile nella sfida valida per 23esima giornata di serie B. Una vittoria segnata da due doppiette per la squadra ospite, Brayda e Magri portano il risultato sul 4 a 0 finale e permettono alla squadra di rimanere saldamente in prima posizione a quota 52 punti.

Ad essere pericolosa, dopo pochi minuti di gioco, è la Roma Calcio Femminile, con Orlando, direttamente su calcio da fermo. Il Brescia femminile ci impiega qualche minuto di più a trovare le contromisure ma non tardano ad arrivare e al 33’ arriva il vantaggio della squadra ospite: Brayda si costruisce da sola l’occasione da rete e conclude con un gran destro che, complice una deviazione, diventa imparabile. Sul punteggio di 1 a 0 si chiude la prima frazione di gioco.

In avvio di ripresa, il Brescia effettua due cambi e sono fondamentali per dare alla squadra maggior velocità in fase di costruzione di gioco. I risultati sono immediati e Brayda mette a segno la sua seconda rete della giornata. Al 30’ arriva la terza rete con Magri, autrice di un calcio di punizione da incorniciare. La rete del definitivo 4 a 0 arriva di nuovo con Magri e sigilla il risultato allo scadere del tempo regolamentare.