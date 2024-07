Niccolò Corrado è un nuovo giocatore del Brescia

La rosa per la nuova stagione prende forma. Il Brescia Calcio ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo Niccolò Corrado. Il difensore classe 2000 si legherà alle Rondinelle fino al 30 giugno 2028

Nato a Firenze, Corrado è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter seguendo tutta la trafila fino alla formazione Primavera con la quale ha disputato la Uefa Youth League. Terminata l’esperienza nerazzurra, Corrado ha esordito nel calcio dei grandi vestendo la maglia dell’Arezzo in Serie C nella stagione 2019/20. La stagione successiva s’è trasferito al Palermo e l’anno dopo ancora alla Feralpisalò, sempre in Lega Pro. Nella stagione 2022/23 fa l’esordio in Serie B con la maglia della Ternana con cui ha giocato fino a gennaio di quest’anno, prima di trasferirsi al Modena.

Con l'arrivo di Niccolò Corrado, il Brescia punta a rinforzare la propria difesa e a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Il giovane difensore sarà un tassello importante nella rosa a disposizione di mister Maran, soprattuto dopo la cessione di Mangraviti al Cesena.