Netto 3 a 1 del Rovato contro il Prevalle e secondo posto blindato

Un Rovato attento e concentrato per tutti i novanta minuti ha permesso di portare a casa una vittoria fondamentale in trasferta contro il Prevalle, che ha chiuso il match in 9 uomini a causa di due cartellini rossi. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Sangalli, coadiuvato dagli assistenti Domenghini e Manno.

Il Rovato approccia ottimamente la gara e passa in vantaggio dopo 19’ di gioco: Colonetti si incarica di battere il calcio di rigore assegnato dall’arbitro ed insacca la prima rete di giornata. Il raddoppio della formazione ospite arriva allo scadere della prima frazione di gioco, con Allegrini, al 45’. Al duplice fischi il Rovato è già avanti per 2 reti a 0.

Nel corso del secondo tempo il Prevalle prova ad accorciare le distanze in più occasioni ma il Rovato è bravo a chiudere gli spazi, con Colonetti sigla la rete del 3 a 0 al 33’ e di fatto chiude la sfida. Un minuto più tardi è Avanzi del Prevalle a mettere in gol ma la squadra non offre l’impressione di poter recuperare le due reti di svantaggio.

La vittoria del Rovato fa salire la squadra a quota 27 punti, in seconda posizione, mentre il Prevalle scende a 22, in quarta posizione, ma ha un match da dover recuperare.