Netto 3 a 0 del FeralpiSalò contro il Legnago, mister Vecchi: “Abbiamo giocato una partita di carattere”

Il FeralpiSalò vince con merito la sfida contro il Legnago, valida per la 28esima giornata di serie C, e si prepara a scendere in campo domani per il turno infrasettimanale contro il Mantova. Un tour de force per gli uomini di mister Vecchi, decisi a rimanere nella parte altissima della classifica.

La vittoria contro il Legnago ha certificato il terzo posto, un tre a zero maturato però solo nel corso del secondo tempo. Nella prima parte di gara infatti è stato il Legnago ad andare più vicino al gol, con gli attaccanti che però hanno dovuto fronteggiare la difesa ben organizzata del FeralpiSalò. Il secondo tempo invece è dominato dalla squadra di mister Vecchi: nei primi 15 minuti della ripresa Balestrero prima e Di Molfetta poi siglano il doppio vantaggio, chiudendo di fatto il match. Allo scadere del tempo regolamentare arriva anche il tris, firmato da Guerra, che insacca il perfetto assist di Corrado.

Mister Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa al termine del match, evidenziando come la squadra sia in crescita ed abbia dimostrato tutto il suo carattere: "Abbiamo giocato una partita di carattere fino al nostro gol. Da lì in poi abbiamo dimostrato anche di avere qualità importanti. Siamo contenti del risultato, dovevamo rialzarci subito dopo la prestazione contro la Pro Vercelli."