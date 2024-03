Modena-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria, la Feralpisalò riprende la sua corsa verso la salvezza dalla tana del Modena. Sabato 9 marzo alle 14, infatti, i Leoni del Garda saranno ospiti dei gialloblù allo stadio “Alberto Braglia”.

Pre partita e precedenti

La formazione emiliana si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta di misura contro la Cremonese. In classifica i canarini occupano l’ottava posizione a quota 36 punti,in piena corsa play off.

Diversa la situazione dei gardesani, al penultimo posto della classifica con 24 punti a meno 4 dalla zona play out e meno 7 dalla salvezza diretta.

Tra Modena e Feralpisalò è il secondo confronto in Serie B, dopo il pareggio per 1-1 nel match di andata (reti di Diego Falcinelli e Davide Balestrero in quell’occasione).

In questa stagione di Serie B, nessuna squadra ha segnato meno gol nel primo tempo della Feralpisalò (nove, come il Südtirol), mentre il Modena siede appena sopra a quota 11 (in compagnia di Bari, Lecco e Ternana).

Dove vederla

Modena-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe.

Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia.

Centrocampisti: 6 Giudici, 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis.

Attaccanti: 9 Butić, 10 Di Molfetta, 11 Dubickas, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non convocati: Attys, Carraro, Compagnon, Sau, Verzeletti e Voltan.

Diffidati: Balestrero, Felici e Pizzignacco.

Aggregato alla Primavera: Pacurar.

Le probabili formazioni

MODENA (3-5-2): Seculin; Ponsi, Zaro, Cauz; Oukhadda, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado; Manconi, Abiuso. Allenatore: Bianco.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.