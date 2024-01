Modena-Brescia | probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta casalinga contro la capolista Parma nel giorno di Santo Stefano, il Brescia si rituffa in campionato per affrontare il Modena allo stadio “Braglia”. L’incontro è valido per la 20ª giornata del campionato di Serie B ed in programma sabato 12 gennaio alle ore 14.

Le Rondinella vogliono allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica e avvicinarsi alla zona play off distante soli tre punti, gli stessi che separano il Brescia dal Modena, per questo la sfida prende ancora maggior importanza.

I canarini non hanno chiuso il 2023 nel migliore dei modi collezionando soltanto due pareggi nelle ultime quattro partite. Gli ultimi due scontri diretti, invece, sorridono alla formazione emiliana vittoriosa in entrambe le occasioni con il punteggio di 1-0.

Dove vederla

Modena-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Riccio, Zaro, Cotali; Magnino, Gerli, Oukhadda; Tremodala; Manconi, Strizzolo. Allenatore: Bianco.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti; Jallow, Paghera, Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran.