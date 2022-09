Modena vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Sfida in terra emiliana per il Brescia che torna in campo dopo l’ottima vittoria nel turno precedente contro il Perugia. Buone notizie per mister Clotet che recupera ben cinque giocatori rispetto agli otto indisponibili di martedì alla ripresa degli allenamenti. Ndoj, Huard, Karacic e Olzer potranno essere a disposizione dal primo minuto con Labojko quasi del tutto recuperato mentre. Nulla di grave per Bisoli che però non sarà ancora tra i convocati come Cistana e Van de Looi.

Concentrato e attento a ogni dettaglio è il tecnico catalano Pep Clotet che alla viglia della partita ha parlato così: "In Serie B chi abbassa la concentrazione fa brutte figure. I ragazzi lo sanno e dovremo andare a Modena umili, ma con le nostre idee. È uno scontro diretto. Abbiamo preparato la partita pensando al nostro gioco e a rafforzare la nostra identità".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Modena.

CONVOCATI: 1 Andrenacci, 2, Karacic, 4 Adorni, 6 Galazzi, 7 Viviani, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 26 Bertagnoli, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.