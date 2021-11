Mister Tacchinardi nel post partita tra Desenzano Calvina e Breno: “Il rammarico è tanto”

Il derby bresciano di serie D si conclude con un pareggio: un 1 a 1 tra Desenzano Calvina e Breno che rispecchia le occasioni viste in campo. Ad un primo tempo dominato dalla formazione di mister Tacchinardi, ha fatto seguito una seconda parte di gara in cui il Desenzano Calvina ha dimostrato di poter far male. Un tempo per parte, un gol per parte: alla rete di Tanghetti per il Breno, siglata nel primo tempo, è seguito il gol di Aliu nel corso dei primi minuti della ripresa.

Mister Tacchinardi in conferenza stampa si è detto rammaricato del risultato perché la sua squadra avrebbe meritato i tre punti al netto del dominio dimostrato, in particolar modo nel primo tempo: “Il rammarico è tanto perché abbiamo fatto una grande partita e una grandissima prestazione. La Calvina ci ha fatto pagare il primo errore, siamo arrivati per vincere e la squadra ci ha provato fino alla fine. Quando però fai questi errori in fase di impostazione è normale che una squadra come la Calvina ti punisca. Mi fa piacere però il rammarico dello spogliatoio perché vuol dire che abbiamo grande consapevolezza dei nostri mezzi. Noi dobbiamo portare a casa i punti giocando a calcio. Se c’è la prestazione io sono tranquillo, a maggior ragione dopo la prestazione di oggi.”

Una chiusura sulla classifica, che però al momento non viene guardata: “Non guardo mai la classifica. Lavoriamo in settimana, ogni allenamento e ogni partita è importante, cerchiamo di proporre il nostro gioco e l’importante è quello.”