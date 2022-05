Mister Soave paga i mancati playoff: il Desenzano Calvina cambia guida, arriva Tacchinardi

Il Desenzano Calvina è stato protagonista di una buona prima parte di stagione, in seguito però qualcosa si è inceppato nel gruppo e anche il cambio in panchina, con mister Soave in sostituzione di mister Florindo, non ha dato i risultati sperati. I playoff di serie D sono sfumati proprio sul finale, quando la squadra ha pagato l’eccessiva pressione nel dover ottenere un risultato positivo.

La nuova guida tecnica sarà Mario Tacchinardi, a sua volta ai saluti con il Breno. Classe 1982, l’allenatore è stato un ex calciatore con le maglie di Cremonese e Piacenza, dal 2018 era la guida del Breno. La squadra compie un percorso importante, passando dall’Eccellenza alla serie D, nelle seguenti tre stagioni trova una salvezza tranquilla, arrivando vicino ai playoff nella stagione appena conclusa.