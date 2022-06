Mister Sgro’, nuovo allenatore del Franciacorta: “L’atteggiamento del gruppo sarà fondamentale”

Presso lo stadio di Adro si è tenuta la conferenza stampa del nuovo allenatore del Franciacorta Football Club, mister Sgro’, accompagnato dal direttore sportivo Roberto Fusari. Riguardo il suo nuovo ruolo, il neo allenatore non ha mancato di sottolineare la felicità per allenare in una società del genere:

“Ho deciso di accettare la proposta del Franciacorta perché, subito dai primi incontri, ho avuto sensazioni positive. E’ una società importante dove che ti da la possibilità di lavorare, posso cominciare una nuova e importante pagina della mia carriera, non vedo l’ora di cominciare e togliermi qualche soddisfazione anche con il Franciacorta. Porterò la mia mentalità che si basa soprattutto sulla voglia di andare oltre i propri limiti per ottenere il massimo. Per ottenere questo sono convinto che il gruppo sia fondamentale, cercherò di creare un ambiente ideale per mettere i calciatori in condizioni ottimali per raggiungere il massimo. Al di la dei giocatori che comporranno la rosa è l’atteggiamento che sarà fondamentale. Cerco sempre di partire da una difesa solida per subire meno gol possibili.”

Il direttore sportivo invece, Roberto Fusari, pone l’accento sulla necessità di trovare continuità, aspetto che durante questa stagione è mancato:

“L’obiettivo principale è trovare la continuità che alla lunga porta i risultati. In mister Sgrò abbiamo visto quell’umiltà e voglia di migliorarsi che piace a noi. Credo che con lui possiamo migliorare i risultati ottenuti nella scorsa stagione che sarà molto complicata considerate le grandi squadre che comporranno i gironi di serie D ma noi, nel nostro piccolo, vogliamo dire la nostra cercando sempre di valorizzare i nostri giovani come nella passata dove hanno esordito nove giocatori classe 2004”.