Mister Novazzi dopo la vittoria del Carpenedolo in Coppa Italia Eccellenza: “Ottimo approccio, vogliamo passare il turno”

Il primo turno della fase a gironi di Coppa Italia Eccellenza ha visto un ottimo Carpenedolo, vittorioso contro il Castiglione per 3 reti a 1. Il Carpenedolo è arrembante fin dai primi minuti di gioco e al 25esimo del primo tempo è Botturi a sbloccare il risultato, l’attaccante poi sigla la sua personale doppietta dieci minuti dopo. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2 a 0 per il Carpenedolo, la ripresa inizia con gli stessi ritmi e la squadra conquista un calcio di rigore: intuisce la direzione il portiere avversario, Bertolani, ma Venturi è il più veloce ed insacca la ribattuta. Allo scoccare dell’ora di gioco arriva la rete di Canziani per il Castiglione, ma non riapre la gara. Il punteggio finale è 3 a 1 per il Carpenedolo, che conquista i primi tre punti di questa Coppa Italia Eccellenza.

Al termine della gara mister Novazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a bordo campo, ritenendosi contento per la gara e soprattutto per l’approccio dimostrato: “Abbiamo approcciato bene, sofferto un po’ il secondo tempo ma ci sta perché si arriva da un anno di non partite. Ho notato grande umiltà, generosità e spirito di sacrificio da parte dei ragazzi. Si sono dimostrati tutti all’altezza, anche i nuovi. Abbiamo una rosa molto importante e siamo pronti per affrontare l’Eccellenza, molto impegnativa. Vogliamo passare il turno di Coppa Italia, anche se prima abbiamo il Castegnato in casa.”

Carpenedolo: Ferrari, Bonatti, Dossena, Brunati, Travagliati, Raffa, Danesi, Pasini (29'st Dolci), Venturi (23'st Panina), Botturi, Diene (38'st Asbiae). All. Novazzi A disposizione: Magri, Cucchi, Olivari, Boselli.