Mister Inzaghi nel pre-match tra Brescia e Pordenone: “È una gara decisiva e ci vorrà il 120% da parte nostra”

Il Brescia si prepara a scendere in campo questo pomeriggio, ore 16.15, nello stadio di casa, il Rigamonti, contro il Pordenone. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Volpi, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Imperiale. Una gara definita dallo stesso mister Inzaghi come “spartiacque decisivo”: il Brescia arriva da tre partite di fuoco, un filotto chiuso conquistando 7 punti sui 9 a disposizione.

La vittoria di Benevento della scorsa settimana, maturata in trasferta, ha dato ulteriore morale alla squadra di mister Inzaghi e lanciato la squadra nella parte alta della classifica, con l’ambizione di rimanerci fino alla fine. In conferenza stampa però l’allenatore si è soffermato sul bisogno di non sottovalutare l’avversario odierno e sarà necessario il massimo impegno per non fare un passo indietro rispetto alle ultime uscite:

“Il Pordenone è un’ottima squadra, ha avuto dei problemi ma sta costruendo una sua identità e ha giocatori pericolosi soprattutto davanti. Ci vorrà il 120% da parte nostra e sarà una gara spartiacque per il campionato. la partita di Benevento l’abbiamo vinta quando sul pullman abbiamo visto così tanti nostri tifosi in trasferta, in casa il Brescia ha un tifo da serie A e mi auguro che i miei giocatori diano tutto per ripagare l’affetto e la gente. C’è sacrificio e c’è voglia, siamo squadra. Non vogliamo fare un passo indietro con il Pordenone, vogliamo essere competitivi con tutti e poi per vincere ed arrivare fino in fondo ci serviranno tanti incastri."