Mister Inzaghi nel post partita: “Quando fai 16 tiri in porta devi vincere la gara”

Il Brescia pareggia e si tiene stretto il punto conquistato in casa contro il Lecce. Al termine della decima giornata il Brescia può vantare 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Un percorso tutto sommato buono per la squadra di mister Inzaghi, che può sicuramente recriminare alcuni punti persi in malo modo, si pensi alla sconfitta maturata contro il Perugia ad esempio.

Nella conferenza post gara mister Inzaghi ha sottolineato come non sia ancora il momento di guardare la classifica, un mantra che si ripeterà ancora per diverse giornate. È inevitabile però lanciare uno sguardo: il 4 posto è di tutto rispetto, considerando inoltre alcuni persi per strada per disattenzioni della squadra più che per reali meriti avversari. Il Brescia si trova ora a -3 lunghezze dalla vetta, occupata dal Pisa. Al secondo posto invece c’è il Benevento, l’avversaria della prossima giornata: una vittoria proietterebbe la squadra di Inzaghi al secondo posto.

Il pareggio è stato un risultato tutto sommato giusto nella sfida contro il Lecce, mister Inzaghi in conferenza ha però sottolineato come ad una mole di gioco così dovrebbe corrispondere una vittoria: “Il bicchiere mezzo pieno sicuramente. Quando fai 16 tiri in porta devi vincerla, dovevamo passare in vantaggio e siamo invece andati sotto. La squadra poteva spegnersi ma la reazione è stata di un grande gruppo. Noi dobbiamo essere più bravi con la palla tra i piedi perché creiamo tanto. In questo momento mi interessa la prestazione della squadra al di là della classifica e quella c’è stata.”