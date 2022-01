Mister Inzaghi: “Dobbiamo migliorare in casa”

Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi per il Brescia di mister Inzaghi, la squadra si è confermata una corazzata in trasferta vincendo per 2 a 0 sul campo della Reggina. Decisiva la doppietta di Ayé, che Inzaghi si augura possa essere di buon auspicio per il giocatore, in fase di ripresa. Di seguito un estratto delle parole del mister, concentratosi principalmente sulle qualità della squadra e sottolineando come sia da migliorare l’andamento in casa. Il Brescia, tuttavia, può lottare fino alla fine:

“Abbiamo le idee chiare su quello che possiamo fare. Ayé l’anno scorso ha dimostrato le sue qualità, lo abbiamo recuperato veramente da 20 giorni e sono contento della giornata che si è ritagliato oggi. Sarà un bel campionato, difficile, quello che mi piace però è vedere la personalità avuta dopo un mese di sosta. Oggi ero tranquillo perché la squadra aveva lavorato bene, c’era qualche incognita dopo uno stop così lungo ma abbiamo fatto bene. So benissimo quello che la società pensa di me, sono contento del momento. Adesso però dobbiamo migliorare in casa. Fino alla sosta la squadra aveva tirato forte, abbiamo giocatori giovani che non erano nemmeno abituati a reggere critiche nel caso di un pareggio casalingo. Mai come quest’anno la serie B è un campionato molto difficile, poi lotteremo fino alla fine.”