Mister Inzaghi alla vigilia del match contro la Cremonese: “Faremo una grande partita”

Due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite per gli uomini di Inzaghi, il Brescia proverà ad invertire la rotta nella sfida casalinga contro la Cremonese ma gli avversari sono di tutto rispetto, al momento al secondo posto in classifica.

Nella consueta conferenza stampa prepartita mister Inzaghi si è detto fiducioso per l’imminente impegno, sottolineando le qualità della sua squadra. Nonostante il recente periodo non sia tra i migliori, la formazione bresciana ha disputato un ottimo inizio di campionato e la squadra si ritrova ora in quarta posizione, non lontana dalle primissime posizioni.

Questo un estratto delle parole di Inzaghi: “Non abbiamo grandi riflessioni da fare riguardo gli ultimi risultati, veniamo sì da due sconfitte ma anche da un ottimo periodo. La Cremonese sta bene e probabilmente è la favorita ma noi dobbiamo fare una buona partita, la squadra sta bene e sono convinto che faremo una grande partita. Poi non sempre vinci, ma la squadra farà il massimo. Ogni partita ha una storia a sé. Dobbiamo pensare alle vittorie che abbiamo fatto e non alle sconfitte, la squadra deve stare molto serena e abbiamo grandi ambizioni, non vediamo l’ora di scendere in campo e sono convinto faremo una grande partita.”

Durante la conferenza si chiede se la partita contro la Cremonese sia una di quelle partite da non poter sbagliare, il mister però si smarca di dosso ogni pressione sottolineando come non sia possibile parlare di partite da non sbagliare quando si è solo all’ottava giornata di campionato: “Se all’ottava giornata non puoi sbagliare una partita vuol dire che siamo sulla strada sbagliata. Non dobbiamo sbagliare l’approccio alla partita, noi dobbiamo pensare di fare una grande partita e speriamo di farlo nel migliore dei modi. Io ho sempre inserito la Cremonese tra le favorite per il campionato, ha dato continuità e ha preso ottimi calciatori. È una delle favorite e non a caso è seconda in classifica. Sarà una bella partita tra due squadre che vorranno fare bene.”