Oltre mille tifosi bresciani in trasferta a Bolzano

Saranno più di mille i tifosi biancoblù che domenica 15 gennaio seguiranno il Brescia in trasferta a Bolzano contro il Südtirol. In meno di due ore il settore ospiti dello stadio “Druso” era già sold out e poco dopo sono esauriti anche i biglietti disponibili nel Settore 4B, il secondo destinato ai tifosi del Brescia.

Il Brescia manca l’appuntamento con la vittoria dal 26 novembre quando al “Rigamonti” vinse 2 a 0 contro la Spal, ma il sostegno dei tifosi non è mai venuto meno come dimostra l’ampio seguito che ci sarà a Bolzano. Contro il Südtirol, quindi, mister Aglietti potrà davvero contare sul dodicesimo uomo: il tifo biancoblù.

Fonte immagine: Brescia Calcio.