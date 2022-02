Mercato Desenzano Calvina: arriva Zaccariello dalla serie C

Il Desenzano Calvina ha annunciato tramite nota ufficiale l’arrivo a titolo temporaneo di Antonio Zaccariello dal Fiorenzuola, squadra che attualmente milita in serie C.

Il calciatore è un classe 1999, nella prima parte della stagione in corso ha indossato la maglia del Fiorenzuola, dove è rimasto quattro stagioni: tre di queste sono state giocate in serie D, l’ultima è invece in serie C.

Zaccariello è cresciuto calcisticamente nelle fila della Reggiana, squadra con cui ha debuttato per la prima volta in serie C. Nella stagione seguente invece diventa centrale nel progetto della Reggio Audace, con 22 presenze nel campionato 2018/2019.

Il giocatore ha già effettuato due allenamenti con la squadra di mister Florindo ed è arruolabile per il derby bresciano contro lo Sporting Franciacorta in programma il 6 febbraio.