Matteo Marani eletto Presidente della Lega Pro

Il giornalista sportivo di Sky Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro con 39 voti. Ad affiancarlo nel percorso biennale saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri (rispettivamente 50 e 33 voti), in qualità di vicepresidenti. Sono stati, invece, 15 i voti per lo sfidante Marcel Vulpis, vicepresidente uscente e reggente della Serie C dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. All'assemblea hanno partecipato i Presidente di 58 club tra cui Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, che al termine della giornata ha commentato così: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare Francesco Ghirelli per l’impegno di questi anni e Marcel Vulpis, che ha saputo traghettare la Lega in questa delicata fase. A Matteo Marani auguro un sincero in bocca al lupo. C’è e ci sarà molto da fare, soprattutto per quanto riguarda il tema dei ricavi. Il prodotto Lega Pro va valorizzato sempre di più e in questo Marani saprà dare il suo contributo. Mi auguro inoltre che si continuino a tessere sempre più proficue relazioni con la Federazione, in questo momento c’è bisogno di grande coesione all’interno del sistema”.

Fonte immagine: figc.it.