Mario Bortolazzi sarà il vice di Gastaldello

Sarà Mario Bortolazzi il vice allenatore di Daniele Gastaldello sulla panchina del Brescia. Nato a Verona il 10 gennaio 1965, Bortolazzi ha superato la concorrenza di Diego Bortoluzzi per affiancare Gastaldello alla guida delle Rondinelle che sabato 25 affronteranno il Bari tra le mura amiche dello stadio “Rigamonti”. In possesso del patentino Uefa Pro, Bortolazzi è stato un centrocampista bandiera del Genoa dal 1990 al 1998, ma ha vestito anche le maglie di ha vestito le maglie di Mantova, Fiorentina, Milan, Parma, Verona, Genoa, Atalanta, West Bromwich, Lecco e Livorno dove ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2003. Sempre a Livorno, nella stagione 2005/06, Bortolazzi ha iniziato il suo percorso da vice allenatore a fianco di Roberto Donadoni con cui ha collaborato anche a Napoli, Parma, Bologna, Shenzhen e soprattutto in nazionale nel biennio (2006/08) di qualificazione al campionato europeo di Austria-Svizzera 2008.