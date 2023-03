Marco Sau presentato ufficialmente: “A Salò per dare il mio contribuito”

Annunciato sabato mattina tra lo stupore per il colpo di mercato inaspettato, mercoledì Marco Sau è stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa che s’è svolta Presso lo Stadio “Lino Turina” di Salò.

Queste le parole dell’attaccante ex Cagliari: “Ho avuto diverse offerte nelle ultime settimana, ma la mia scelta è stata la Feralpisalò. Sono molto contento di aver accettato e sento tanta fiducia da parte di tutto il club. Ho fatto le mie valutazioni e mi hanno parlato tutti benissimo di questa società, sia ex giocatori che addetti ai lavori. Arrivo in una squadra prima in classifica e in un grande gruppo, spero di dare il mio contributo per l’obiettivo finale”.

Presente alla presentazione anche il Direttore Sportivo Andrea Ferretti che ha dato il benvenuto al nuovo attaccante dei Leoni del Garda: “Siamo molto contenti della scelta di Marco. Come sapete purtroppo abbiamo avuto dei problemi con gli infortuni nelle ultime settimane ed eravamo in emergenza nel reparto offensivo, perciò abbiamo scelto di tornare sul mercato. Negli svincolati il nome di spicco era sicuramente di Sau e quindi siamo andati sicuri su di lui. Avrà bisogno di qualche settimana per perfezionare la condizione, ma siamo sicuri che darà una mano a tutto il gruppo nella volata finale”.

Fonte immagine: Feralpisalò.