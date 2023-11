Maractori: Triglia e Minessi gemelli del gol in Eccellenza. Sinigaglia aggancia la vetta in Promozione

In Serie D la classifica marcatori è rimasta pressoché invariata. Tra i bresciani, il miglior attaccante è sempre Carmine Marrazzo a quota sette gol nel girone B. A un gol di distanza, ma nel girone C, c’è invece Massimiliano Pesenti dell’Atltetico Castegnato con sei reti.

Cambio in vetta, invece, in Eccellenza dove al comando con sette reti balzano Triglia e Minessi del Ciliverghe, a segno entrambi con una doppietta nella vittoria dello scorso turno contro la Castellana.

In Promozione, infine, Sinigaglia del Cellatica ha raggiunto Scariolo dello Sporting Brescia al comando della classifica con sette centri.

Di seguito le classifiche marcatori di Serie D, Eccellenza e Promozione, aggiornate al turno di domenica 19 novembre.

SERIE D

GIRONE B

8 reti: Recino (Piacenza)

7 reti: Marrazzo (Caravaggio), Gnignue (Ponte San Pietro), Stefanoni (Casatese), Ferrario (Villa Valle), Gasparri (Varesina)

6 reti: Castelli, Seck (Brusaporto), Quaggio (Arconatese), Arma (Caldiero Terme), Cargiolli (Casatese)

5 reti: Gualandris (Pro Palazzolo)

GIRONE C

8 reti: Nicoloso (Portogruaro)

7 reti: Gnago (Treviso), Molina (Mori Santo Stefano), Nunic (Dolomiti Bellunesi)

6 reti: Pesenti (Atletico Castegnato), Aliù (Union Clodiense Chioggia), Bangal (Luparense), Vita (Breno), Valenta (Chions)

3 reti: Rusconi (Atletico Castegnato)

2 reti: Maritato, Kasa (Breno), Scalmana (Atletico Castegnato)

ECCELLENZA

7 reti: Triglia, Minessi (Ciliverghe), Secli (Castellana)

6 reti: Scaglia (Cazzagobornato), Campagnari (Castiglione), Bosis (Scanzorosciate)

5 reti: Gritti (Ospitaletto), Breviario (Casazza), Capelli (Scanzorosciate), Speziale (Orceana), Barwuah (Rovato), Messedaglia, Granillo (Vertovese)

4 reti: Valotti (Castiglione), Inverardi (Carpenedolo), Peli (Ospitaletto), Vitari (Cazzagobornato), Fregoni (Bedizzolese)

PROMOZIONE

7 reti: Scariolo (Sporting Brescia), Sinigaglia (Cellatica)

6 reti: Baccanelli (Orsa Iseo)

5 reti: Buonaiuto (Asola), Manzoni (Orsa Iseo), Del Bar (San Lazzaro), Rassega (Vobarno)

4 reti: Minelli (Cividatese), Mettendaf (Suzzara), Brunati (Vighenzi), Rabaglio (Sported Maris), Ghidinelli, Danesi (Orsa Iseo), Chitò (Asola)