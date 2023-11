Maractori: Scariolo vola in Promozione, Scaglia guida l’Eccellenza. Marrazzo miglior bresciano in Serie D

In Serie D è sempre Carmine Marrazzo il miglior marcatore tra i bresciani grazie ai 7 gol sin qui realizzati. A tenergli testa nella massima categoria dilettantistica c’è Massimiliano Pesenti dell’Atltetico Castegnato (girone C), a quota sei reti.

A guidare la classifica marcatori in Eccellenza c’è l’ex Rondinella Scaglia del Cazzagobornato, in compagnia di Campagnari del Castiglione e Bosis dello Scanzorosciate.

In Promozione, infine, rimane in vetta Scariolo dello Sporting Brescia davanti a Baccanelli dell’Orsa Iseo e Sinigaglia del Cellatica.

Di seguito le classifiche marcatori di Serie D, Eccellenza e Promozione, aggiornate al turno di domenica 12 novembre.

SERIE D

GIRONE B

8 reti: Recino (Piacenza)

7 reti: Marrazzo (Caravaggio), Gnignue (Ponte San Pietro), Stefanoni (Casatese)

6 reti: Castelli, Seck (Brusaporto), Ferrario (Villa Valle), Quaggio (Arconatese), Gasparri (Varesina), Arma (Caldiero Terme)

5 reti: Gualandris (Pro Palazzolo)

2 reti: D’Igilio, Ravasi, Cominetti (Pro Palazzolo), Floriano, Brighenti, Bianchetti, Spaviero, Pinardi (Desenzano)

GIRONE C

7 reti: Gnago (Treviso), Molina (Mori Santo Stefano), Nicoloso (Portogruaro)

6 reti: Nunic (Dolomiti Bellunesi), Pesenti (Atletico Castegnato), Aliù (Union Clodiense Chioggia), Bangal (Luparense), Vita (Breno), Valenta (Chions)

5 reti: De Vido (Este), Mauri (Union Clodiense Chioggia), De Cerchio (Luparense)

3 reti: Rusconi (Atletico Castegnato)

ECCELLENZA

6 reti: Scaglia (Cazzagobornato), Campagnari (Castiglione), Bosis (Scanzorosciate)

5 reti: Gritti (Ospitaletto), Triglia, Minessi (Ciliverghe), Secli (Castellana), Breviario (Casazza), Capelli (Scanzorosciate), Speziale (Orceana),Barwuah (Rovato)

4 reti: Messedaglia (Vertovese), Valotti (Castiglione), Inverardi (Carpenedolo), Peli (Ospitaletto)

PROMOZIONE

7 reti: Scariolo (Sporting Brescia)

6 reti: Baccanelli (Orsa Iseo), Sinigaglia (Cellatica)

5 reti: Buonaiuto (Asola), Manzoni (Orsa Iseo), Del Bar (San Lazzaro), Rassega (Vobarno)

4 reti: Minelli (Cividatese), Mettendaf (Suzzara), Brunati (Vighenzi), Rabaglio (Sported Maris), Ghidinelli, Danesi (Orsa Iseo)