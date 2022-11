Mantova vs Feralpisalò: i convocati di mister Stefano Vecchi

Dopo il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Lecco, la Feralpisalò torna in campo per affrontare in trasferta il Mantova nella sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Quarti in classifica a quota 23 punti, i salodiani vogliono trovare la vittoria per rimanere tra le prime della classe e magari accorciare la distanza con il Pordenone prima in classifica con 26 punti. Più distante, invece, il Mantova attualmente al sedicesimo posto in zona play out con 14 punti.

Per la sfida contro i biancorossi, mister Stefano Vecchi rinuncia a Bacchetti, Carraro, Ferretti, Neri, Verzeletti e allo squalificato Icardi. Tra i convocati due giovani della primavera, Venturelli e Faganio, entrambi portieri. Nella lista dei diffidati, infine, ci sono Salines, Balestrero e D’Orazio.

La partita, con fischio d’inizio alle ore 14:30, sarà trasmessa su Eleven Sports.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi alla vigilia della partita.

“Il Mantova è una squadra tosta che ha dato grande fastidio a delle squadre di prima fascia come il Vicenza e il Pordenone. È una squadra che ha idea di gioco ed ha un reparto offensivo tosto. Hanno caratteristiche fisiche importanti e, a mio avviso, può essere la squadra mina vagante del campionato. Da quello che abbiamo visto, è anche una formazione che non disdegna il gioco, quindi domani dobbiamo stare attenti perché potrebbe cercare di metterci in difficoltà. Dobbiamo continuare il percorso positivo delle ultime partite, cercando di mantenere alto il ritmo e la concentrazione”.

I convocati di mister Stefano Vecchi.

PORTIERI

1 Pizzignacco, 33 Venturelli, 34 Faganio;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 13 Legati, 15 Armati*, 19 Pilati, 31 Salines, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.