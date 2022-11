Ancora uno 0-0 per la Feralpisalò

La Feralpisalò manca il ritorno alla vittoria e al Martelli di Mantova non va oltre lo 0 a 0. In superiorità numerica dal 17’ minuto del primo tempo, la formazione di mister Vecchi non sfrutta l’occasione di conquistare i tre punti resa ancor più ghiotta dalla sconfitta del Renate conto la Pro Sesto.

La prima occasione della partita arriva al 6’ minuto ed è a favore dei padroni di casa: angolo di De Francesco e tocco di Gerbaudo, ma Pizzignacco è attento e non si fa sorprendere. Al 17’ i biancorossi restano con un uomo in meno per fallo di Iotti su Cernigoi lanciato in porta da Balestrero. Da calcio piazzato ci prova Siligardi, ma la palla esce sul fondo. Al 32’ il Mantova si rende pericoloso con Guccione, ma il suo destro si spegne sul fondo. La risposta della Feralpisalò arriva un minuto più tardi: assist di Siligardi per Cernigoi che ci prova di testa senza centrare lo specchio. A un minuto dal termine del primo tempo Zennaro risolve una mischia in area, ma il suo tiro è deviato dal palo.

Nella ripresa D’Orazio riesce a segnare, ma il suo gol viene ingiustamente annullato. Dopo la doccia fredda tocca a Pizzignacco tenere salvo il risultato con un grande intervento sul diagonale di Mensah. Pilati e compagni tornano a rendersi pericolosi sul finire della partita, prima con una punizione al limite di D’Orazio uscita a fil di palo, poi nel primo minuto di recupero con un colpo di testa di Legato alto di poco.

Dopo lo 0-0 casalingo con il Lecco, per la Feralpisalò arriva il secondo pareggio consecutivo a reti bianche. I verdeblù agganciano il Renate al secondo posto in classifica a quota 24 punti, ma perdono terreno dalla capolista Pordenone, vittoriosa per 1-0 sul Novara, ora a più cinque.

La Feralpisalò tornerà in campo domenica 27 novembre per affrontare il Trento tra le mura amiche del “Lino Turina”.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi al termine della partita: “C’è rammarico perché abbiamo lasciato due punti sul campo. Questo pareggio ci permette comunque di andare avanti sul nostro percorso positivo. Sicuramente senza l’espulsione per il fallo su Cernigoi la partita sarebbe stata diversa. Ora pensiamo alla prossima sfida in casa”.

IL TABELLINO

MANTOVA - FERALPISALÒ 0-0

MANTOVA: Chiorra, Pinton, Ceresoli (71’ Silvestro), Matteucci, Iotti, Guccione (72’ Procaccio), Gerbaudo, De Francesco, Mensah (87’ Paudice), Messori (71’ Ingegneri), Yeboah Ankrah (23’ Panizzi). A disposizione: Malaguti, Tosi, Cozzari, Fontana, Pedrini. Allenatore: Corrent.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Legati, Pilati, Dimarco (78’ Tonetto); Zennaro (78’ D’Orazio), Hergheligiu, Balestrero; Siligardi (63’ Guerra); Pittarello (87’ Pietrelli), Cernigoi (63’ Di Molfetta). A disposizione: Venturelli, Faganio, Musatti, Benedetti, Palazzi, Armati, Salines. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

AMMONITI: De Francesco, Mensah; Balestrero, Legati, Hergheligiu.

ESPULSI: Iotti.

NOTE: Angoli 6-6. Recupero 1'-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.