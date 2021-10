Manca di nuovo la vittoria casalinga: il Darfo Boario non va oltre l’1 a 1 contro la Governolese

Il Darfo Boario fallisce la seconda vittoria consecutiva in Eccellenza e pareggia in casa contro la Governolese. Autore del gol per il Darfo è Spampatti, al secondo centro dopo il gol vittoria della scorsa giornata. La rete della Governolese arriva invece da Ballarini. La partita è stata arbitrata dal Signor Spingelli, coadiuvato dagli assistenti Huete Valdivia e Crippa.

Al termine della sfida mister Inversini sottolinea come la squadra avrebbe dovuto portare a casa il bottino pieno, dopo la prestazione di oggi il Darfo ha buttato due punti: “Credo che la partita di oggi dimostri quanto è bello questo sport, è imponderabile e non c’è un risultato scontato. Oggi meritavamo ampiamente la vittoria, siamo stati padroni del campo e abbiamo pagato a carissimo prezzo un errore che si poteva evitare.”

Parlando infine di come la squadra ha giocato, l’allenatore si è detto soddisfatto dell’approccio messo in campo dall’inizio alla fine, nonostante la squadra sia mancata di incisività nella fase offensiva: “A me interessa che la squadra giochi con il ritmo giusto e quello di oggi era corretto. Forse nel primo tempo siamo stati poco incisivi per quanto siamo stati padroni del campo, nel secondo si meritava qualcosa di più, forse c’era anche un rigore o due. Io non ho rammarichi particolari, abbiamo fatto una buona partita tenendo bene il campo tranne in una azione e lì abbiamo pagato. Dispiace perché abbiamo buttato via due punti e cerchiamo di trarne vantaggio per la prossima partita.”

Il prossimo impegno per il Darfo Boario sarà in trasferta contro il Prevalle, il fischio d’inizio è in programma il 31 ottobre alle ore 14.30.