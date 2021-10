Manca ancora la vittoria il Darfo Boario: pareggio contro il Castiglione

La terza giornata del campionato Eccellenza si conclude con un pareggio per il Darfo Boario, in trasferta sul campo del Castiglione: 1 a 1 il risultato finale

Allo stadio di Castiglione delle Stiviere del Castiglione, il Darfo Boario ha disputato la sfida valida per la terza giornata del campionato Eccellenza. L’arbitro della gara è stato Colombo, gli assistenti invece sono stati Cattaneo e Puerto.

Un gol per tempo per le due squadre: la prima a segnare è stata la compagine bresciana, il Darfo Boario. Un ottimo assist di Pedersoli viene sfruttato perfettamente dal capitano Berta, che insacca e porta in vantaggio la sua squadra. È un gol che corona un ottimo inizio di gara per la squadra ospite: Flaccadori, Randazzo, Berta e Kamalu sono riusciti ad arrivare alla conclusione nella prima parte di gara, il Castiglione è però stato bravo a difendersi e chiudere bene ogni spazio. Dopo il gol siglato, Kamalu indossa i panni dell’assistman verso Baccanelli, lanciato a rete. Il portiere avversario però riesce ad intervenire in tuffo e salva il risultato, tenendo aperta la gara.

Il secondo tempo vede un Darfo Boario spegnersi ed un Castiglione sempre più propositivo in avanti, sfiorando il pareggio in tre occasioni nei primi minuti della ripresa. Il momento chiave è il calcio di rigore assegnato alla squadra dopo un fallo ai danni di Vigani: si incarica della battuta Lauricella che insacca senza problemi, le squadre tornano dunque in parità. Al 32’ della ripresa Mambrin del Castiglione vede sventolarsi il cartellino rosso per un fallo su Randazzo, in corsa solitaria sulla fascia destra. L’inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora di gioco però non incide sul punteggio finale, 1 a 1 ed un punto per parte.