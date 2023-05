Lumezzane, svolta nel settore giovanile. Luigi Mancini ai saluti

Attraverso un comunicato stampa, F.C. Lumezzane ha comunicato di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il signor Luigi Mancini, che attualmente ricopriva il ruolo di Direttore Generale di F.C. Lumezzane Women. La società ha ringraziato Mancini per lavoro svolto negli anni durante i quali ha contribuito a rifondare il club rivestendo diversi ruoli dirigenziali.

La società valgobbina ha inoltre comunicato che il Settore Giovanile Femminile sarà accorpato al Settore Giovanile Maschile. L’intera filiera giovanile rossoblù è stata affidata a Cristiano Sala, da tempo nell’organigramma societario quale responsabile del Settore Giovanile Maschile.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Cristiano Sala dopo l’assunzione del nuovo incarico:

“È un compito che assumo con entusiasmo, con l’aspettativa di replicare anche in campo femminile i risultati ottenuti in ambito maschile in tre anni di lavoro. Io e il mio staff siamo perfettamente consapevoli delle differenze che esistono tra i due settori (legate anche al differente percorso di sviluppo psico-fisico degli atleti), ma siamo comunque già abituati a gestire bambine e ragazzine fino a 13 anni, dato che fino a quell’età maschi e femmine possono giocare insieme”. Sala ha quindi aggiunto: “Ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro svolto e la società per la fiducia. Mi metto da subito al lavoro con lo staff per programmare al meglio la nuova stagione”.