Il Lumezzane supera anche l’Alessandria e inizia a sognare

Davanti al pubblico amico del “Tullio Saleri”, il Lumezzane batte 2-1 l’Alessandria (gol e highlights) centrando la seconda vittoria consecutiva. A segno per i rossoblù il centrocampista Taugourdeau e il neo acquisto Iori.

La partita

Ottimo avvio di gara del Lumezzane che non perde tempo e sin dalle prime battute impone il proprio gioco sfiorando anche il vantaggio dopo soli cinque minuti con Ilari. Qualche minuto più tardi l’Alessandria si fa vedere in fase offensiva ma Calì risolve tutto con un intervento perfetto. Quello della formazione piemontese è solo un timido sussulto perchè al minuto 19 i rossoblù passano in vantaggio con Taugourdeau che dalla distanza trova una traiettoria imprendibile per Farroni.

Il Lumezzane insiste e venti minuti dopo raddoppia con Iori che bagna il suo esordio con la nuova maglia del migliore dei modi.

Nella seconda frazione di gioco l’Alessandria entra in campo con piglio propositivo per riaprire la partita, ma Filigheddu non si fa sorprendere e chiude bene lo specchio della propria porta. I rossoblù gestiscono il vantaggio, ma al minuto 79 i piemontesi riaprono la partita con Gazoul.

Il gol dà nuova linfa agli ospiti che tre minuti più tardi sfiorano il pareggio sempre con Gazoul, ma Filigheddu è ancora decisivo a salvare il risultato.

Dopo quattro minuti di recupero termina la contesa che vale il quarto risultato utile consecutivo per il Lumezzane.

Le dichiarazioni del mister Arnaldo Franzini

Queste le parole rilasciate dal tecnico rossoblù al termine dell’incontro: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra molto difficile da affrontare e che nella ripresa ci ha messo in difficoltà. Hanno sfruttato la fisicità dei loro attaccanti e, complice il nostro calo, nel finale abbiamo sofferto. Ci è mancata la rete del 3-0, sappiamo che quando non si chiudono le partite poi nel finale possono arrivare brutte sorprese. Sono molto contento della prova di Iori, che è arrivato già pronto. Ci serviva un giocatore del genere e la sua prova di oggi dimostra che abbiamo fatto un’ottima scelta. Nel complesso, stiamo facendo bene da tante partite. Non abbiamo la forza per comandare tutti i novanta minuti, ma quando spingiamo possiamo fare molto male a chiunque. Quella di oggi è una grande prova di maturità”.

Il tabellino

LUMEZZANE - ALESSANDRIA 2-1

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pogliano, Pisano, Righetti; Calì, Taugourdeau (75’ Pesce), Ilari; Malotti (84’ Cannavò), Capelli (75’ Basso Ricci), Iori. A disposizione: Greco, Rizzo, Deratti, Gerbi, Parodi, Poledri, Scremin, Tortelli. Allenatore: Franzini.

ALESSANDRIA (3-5-2): Farroni; Soler (69’ Gazaoul), Rota, Cusumano; Ciancio, Foresta (43’ Sepe), Nichetti, Mastalli, Nunzella (69’ Rossi); Lauzkemis (83’ Safia), Busatto (46’ Samele) A disposizione: Spurio, Pellittieri, Parrinello, Gega, Ndir, Fiumanò, Magni Allenatore: Banchini.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

RETI: 19’ Taugourdeau, 39’ Iori - 79’ Gazoul.

AMMONITI: Ilari, Pisano - Nunzella, Soler, Mastalli, Nichetti

NOTE: Recupero: 3’-4’.