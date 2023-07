Lumezzane, ufficiali tre nuovi acquisti per il campionato di Serie C

Il Lumezzane sta allestendo la nuova rosa che tra poche settimane affronterà il campionato di Serie C. Sarà una squadra con molte novità a partire dai tre nuovi innesti ufficializzati dal club rossoblù: Alessandro Dalmazzi, Manuele Malotti e Andrea Capelli.

Di seguito il riepilogo delle carriere dei tre nuovi giocatori del Lumezzane.

Alessandro Dalmazzi è nato a Orbetello (GR) il 3 agosto 1994, ma è originario di Porto Santo Stefano nel Monte Argentario. Dalmazzi è cresciuto nel settore giovanile del Grosseto, con cui ha esordito in serie B nella stagione 2013/2014. Quindi ha disputato tre campionati nella Viterbese, prima di trasferirsi al Rieti per due anni, e poi al Notaresco per una stagione, sempre in serie D. Successivamente ha militato per tre stagioni nel Campobasso, con cui ha conquistato la serie C al secondo tentativo, prima di abbandonare il Molise e trasferirsi in Puglia, appunto alla Fidelis Andria, da cui ora approda in rossoblù.

Manuele Malotti è nato a Firenze il 24 aprile 1997, e ha disputato l’ultima stagione nell’A.C. Renate, in serie C, collezionando 32 presenze con 8 gol all’attivo. In precedenza aveva giocato due stagioni nel Prato (dove ha esordito in serie C nell’annata 2015/2016), quindi nel Gavorrano (sempre in serie C), nel Tuttocuoio San Miniato e nell’Aglianese in serie D. Successivamente ha sempre giocato nella terza serie nazionale, prima alla Sambenedettese, poi al Novara, quindi al Teramo e infine al Renate, da cui proviene.

Andrea Capelli è nato a Bergamo il 13 gennaio 1999. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Ponte San Pietro, dove ha esordito in serie D nella stagione 2015/2016. Dopo una parentesi nella Primavera dello Spezia, è tornato a giocare stabilmente nel Ponte San Pietro, sempre nella quarta serie nazionale, collezionando complessivamente 168 presenze, condite da 49 reti.

Queste le prime dichiarazioni dei giocatori dopo la firma.

Alessandro Dalmazzi: “È la prima volta che vado a giocare in una società del Nord Italia. È un’esperienza che volevo assolutamente provare dopo tanti anni al Sud. Quello del Lumezzane è un progetto importante, convincente: c’è tutto per fare bene. Non vedo l’ora di cominciare!”.

Manuele Malotti: “Sono pronto per questa nuova avventura, che mi stimola. Ho sentito parlare bene di Lumezzane da Cesare Pogliano (centrale difensivo della promozione in serie C, ndr), già mio compagno al Novara, che mi ha detto di un ambiente serio e positivo. È una società neo-promossa, ma il progetto che mi è stato illustrato fa capire che ci sono le condizioni per un campionato non di retroguardia, in cui ci sarà da divertirsi”.

Andrea Capelli: “Sono molto grato al Lumezzane per l’opportunità che mi offre di misurarmi con la Serie C. Lo scorso anno ho affrontato i rossoblù in campionato e ho potuto constatare la forza di un gruppo che ha poi conquistato la promozione. Nell’ambiente calcistico sono note la serietà e l’organizzazione del Lumezzane, oltre che la sua tradizione nella categoria. Voglio dare il mio contributo per arrivare più avanti possibile. Non vedo l’ora di cominciare sul campo”.