Ufficiale: Stefano Filigheddu e Lumezzane insieme fino al 2026

Conferma di spessore per il Lumezzane che poco fa ha annunciato il rinnovo del contratto con l’estremo difensore Stefano Filigheddu. Sempre più al centro del progetto rossoblù, Filigheddu ha prolungato il suo accordo con il club valgobbino fino al 30 giugno 2026.

Filigheddu, classe 2002, ha vissuto una stagione straordinaria, diventando uno dei protagonisti principali della squadra a partire dal mese di novembre. Le sue prestazioni eccezionali tra i pali hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento della salvezza e alla successiva qualificazione ai playoff. La sicurezza e il talento mostrati sul campo hanno convinto la dirigenza del Lumezzane a scommettere ancora su di lui per il futuro. Il rinnovo del contratto porterà Filigheddu a disputare un totale di cinque stagioni con la maglia del Lumezzane. Le tre stagioni precedenti sono state costellate di successi: il giovane portiere è stato titolare nella vittoria del campionato di Eccellenza, ha guidato la squadra nella promozione dalla Serie D e ha fatto il suo esordio tra i professionisti in questa stagione.

Le dichiarazioni di Stefano Filigheddu dopo la firma

“Il percorso intrapreso con il Lumezzane è stato fin dal primo giorno ambizioso, sul campo abbiamo lavorato duramente per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati e personalmente ho avuto la fortuna di essere allenato da ottimi preparatori e avere al mio fianco dei compagni che mi hanno aiutato a crescere. Essere stato protagonista in queste tre stagioni è un orgoglio ed una soddisfazione, penso di aver fatto capire la mia mentalità: non mi arrendo mai ed ogni giorno lavoro per migliorarmi. Il rinnovo è stata una formalità, volevo restare qui per proseguire il mio percorso di crescita, Lumezzane è l’ambiente ideale per crescere ed affermarsi. Insieme vogliamo raggiungere altri grandi traguardi”.