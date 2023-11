Lumezzane, Stefano Filigheddu ancora imbattuto in Serie C

Nato a Gardone Val Trompia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile valgobbino, Stefano Filigheddu si sta rivelando l’arma in più del Lumezzane. Dopo un inizio di stagione in sordina, il giovane portiere classe 2002 ha scalato le gerarchie della squadra allenata da mister Franzini fino a conquistare la maglia da titolare.

C’è anche tanto merito suo nel buon momento che sta attraversando il Lume: su tre presenze in campionato, infatti, Filigheddu ha sempre mantenuto la porta inviolata grazie a parate spesso decisive, soprattutto nell’ultimo incontro vinto in trasferta contro la Virtus Verona.

Alla sua terza stagione in rossoblù, Filigheddu sta confermando ancora una volta la sua qualità e professionalità.