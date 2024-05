Lumezzane, Simone Pesce nuovo direttore sportivo

Simone Pesce sarà il nuovo direttore sportivo del Lumezzane a partire dal primo luglio. A renderlo noto è stata la società valgobbina tramite una conferenza stampa organizzata allo stadio “Tullio Saleri”.

Simone Pesce ha dato l’addio al calcio al termine della sfida playoff contro il Legnago dopo venticinque anni di carriera in cui ha calcato i campi di serie A, B e C totalizzando quasi 700 presenze totali. L’ex capitano del Lume si appresta ora ad affrontare una nuova sfida, sempre con i colori rossoblù che scelse fin dai tempi dell’Eccellenza nell’estate del 2020. In campo con la fascia da capitano è stato un esempio per tutti e grazie alla sua esperienza ha guidato la squadra al ritorno nel professionismo.

Le dichiarazioni

Simone Pesce

“Sono molto felice di continuare la mia esperienza rossoblù in questa nuova veste e non vedo l’ora di cominciare. Voglio ringraziare il presidente Andrea Caracciolo e Lodovico Camozzi per la fiducia che hanno sempre riposto in me e che cercherò con tutte le mie forze di ripagare. La voglia di iniziare non manca, mi affaccio in un lato del calcio per me nuovo, ma sono nel posto giusto per iniziare questo mio nuovo percorso e con al fianco le persone giuste da cui posso imparare molto”.

Andrea Caracciolo

“Conosco Simone da tanti anni prima come compagno, poi come capitano nel mio esordio da presidente e ora sono orgoglioso di poterlo avere al mio fianco come direttore sportivo. La sua esperienza sarà fondamentale per fare da tramite tra squadra e società e sono sicuro che lavoreremo con impegno per costruire una rosa ambiziosa che possa puntare a traguardi sempre maggiori insieme a Carlo Zerminiani che assumerà la qualifica di direttore tecnico”.