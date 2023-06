Lumezzane, Simone Pesce sarà il capitano anche in Serie C

Nel prossimo campionato di Serie C, Simone Pesce sarà ancora il capitano del Lumezzane. Il centrocampista originario di Latina, vero leader della squadra, ha rinnovato per un’altra stagione con il club rossoblù con cui giocherà la sua quarta stagione consecutiva.

Di seguito il comunicato della società:

“F.C. Lumezzane comunica con gioia il rinnovo del capitano Simone Pesce, che sarà in campo con i colori rossoblù anche nel Campionato di Serie C, edizione 2023/2024.

Protagonista della doppia, trionfale, cavalcata dall’Eccellenza alla C, Simone Pesce - che compirà 41 anni il prossimo 10 luglio - fa ritorno con il Lumezzane in una categoria che conosce alla perfezione, frequentata per varie stagioni e con diverse compagini, alternate con molti tornei giocati in serie A e in serie B. Nel campionato appena concluso con la vittoria del Girone B della Serie D da parte del Lume, il capitano ha collezionato 32 presenze, firmando 2 reti e una decina di assist”.

Queste, invece, le dichiarazioni di Simone Pesce dopo l’ufficializzazione dell’accordo:

“Sono felice di proseguire con questo progetto, con questa avventura: farò un altro anno da calciatore. Sono contento della stima che la società continua a riporre in me, e ringrazio per questo tutti i soci e in particolare Lodovico Camozzi, che fin dal primo momento mi ha voluto a far parte del Lumezzane, oltre al presidente Andrea Caracciolo, con il quale c’è un legame iniziato in campo e rinsaldatosi nel tempo. Come nelle stagioni precedenti, è bastata una stretta di mano per trovare l’accordo e fare un altro pezzo di strada insieme.

Darò il massimo, come sempre, per la squadra. Poi, alla fine della stagione, vedremo cosa sarà meglio per la società, perché il bene del gruppo è da mettere sopra ogni cosa. Mi piacerebbe comunque continuare a far parte di questo progetto, che mi stimola non poco, e quindi la priorità sarà sempre per questi colori”.