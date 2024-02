Lumezzane sconfitto in casa dal Trento

Nel turno infrasettimanale arriva la decima sconfitta stagionale per il Lumezzane superato al “Tullio Saleri” dal Trento con il punteggio di 2-0. Decisive le reti segnate nella ripresa dopo aver sforato più volte il gol nella prima frazione di gioco.

La partita

Buon avvio di gara del Lumezzane trascinato subito da un frizzante Spini che impegna in due occasioni ravvicinate l’estremo difensore Russo che però risponde presente. I rossoblù insistono e ci riprovano poco più tardi con Gerbi ben lanciato in profondità da Cannavò, ma il portiere del Trento si oppone ancora. Il Lume domina il campo, ma l’occasione più ghiotta del primo tempo è della formazione ospite vicina al gol con Spalluto, ma Dalmazzi è provvidenziale a salvare sulla linea di porta.

Nelle ripresa il Trento rientra dagli spogliatoio con piglio propositivo costringendo Filigheddu agli straordinari con due grandi interventi ravvicinati su Spalluto. La partita è in equilibrio, ma al 67’ è un episodio a sbloccarla quando Pogliano tocca in area la palla con la mano. L’arbitro indica prontamente il dischetto del rigore che Spalluto trasforma portando in vantaggio il Trento.

Il Lume prova a riacciuffare il pareggio, ma a dieci minuti dal termine Anastasia firma il raddoppio che chiude di fatto la partita.

I rossoblù torneranno in campo domenica 18 febbraio alle ore 14 per ospitare la Triestina.

Il tabellino

LUMEZZANE - TRENTO 0-2

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati (84’ Scremin), Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Calì (69’ Poledri), Taugourdeau, Ilari (69’ Iori); Spini, Gerbi (57’ Capelli), Cannavò (57’ Malotti) A disposizione: Greco, Rizzo, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Tortelli Allenatore: Franzini.

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo, Rada (26’ st Sangalli), Giannotti; Puletto (26’ Terrani); Italeng (93’ Satriano), Spalluto (71’ Anastasia) A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ferri, Pasquato, Vaglica, Caccavo, Brevi, Vitturini, Barison Allenatore: Baldini.

ARBITRO: Jules di Cuneo.

MARCATORI: 67’ rig. Spalluto, 81’ Anastasia.

AMMONITI: Pogliano - Italeng.

NOTE: Recupero: 2’-5’.