Cinquina del Lumezzane al Salsomaggiore

Sfida tra pari categoria quella andata in scena sabato pomeriggio allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane che ha visto affrontarsi i valgobbini di mister Franzini contro il Salsomaggiore anch’esso neo promosso in Serie D.

Dopo un buon avvio dei parmensi, il Lumezzane prende in mano le redini del match e non le abbandona più, vincendo infine contro una pari categoria che tuttavia, al momento, non pare sullo stesso livello dei rossoblù.

Buone trame, ritmo abbastanza sostenuto - specie nella prima frazione - e buone indicazioni anche da alcuni dei nuovi arrivati, schierati in campo fin dal 1º minuto.Mai in bilico il risultato e partita praticamente chiusa al 39’, quando Spini segnava il quarto gol. Nella ripresa il ritmo cala, anche per i molti cambi, che danno spazio a (quasi) tutti i 24 ragazzi a disposizione.

Il Lumezzane è ora atteso dal primo impegno ufficiale fissato per domenica 21 agosto alle ore 16, in Coppa Italia, sul campo del Legnago Salus.

Al termine della partita, il mister Franzini esprime la sua soddisfazione: “Era importante per i ragazzi misurarsi con una squadra che milita nella nostra stessa categoria, ed era importante trovare la rete con buona continuità. Se alle precedenti amichevoli (contro Ospitaletto e Cast Brescia) eravamo arrivati con le gambe un po’ pesanti per i carichi di lavoro, stavolta abbiamo diminuito l’intensità negli ultimi due giorni per arrivare più sciolti all’appuntamento”. Quindi, l’allenatore spende due parole per inquadrare l’avversario di Coppa: “Il Legnago è appena retrocesso dalla C, ha allestito una buona squadra e si candida a un campionato di vertice. Sarà agguerrito, ma noi non andiamo certo in Veneto per fare una passeggiata”.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - SALSOMAGGIORE CALCIO 5-0

LUMEZZANE (4-3-3): Pisoni (1’ st Filigheddu), Regazzetti (37’ st Scanzi), Troiani (27’ st Bragadina), Pogliano (12’ st Tortelli), Rigo (1’ st Parodi); Calì (12’ st Sperti), Pesce (1’ st Squarzoni), Antonelli (1’ st Poledri); Spini (27’ st Ghidini), Parravicini (1’ st Forte), Alessandro (1’ st Mauri). (Marchesini, Fiumara). All.: Franzini.

SALSOMAGGIORE (4-4-2): Galletti (1’ st Agazzi), Marigoni, Furlotti, Montesi (1’ Amadei), Brunani (1’ st Lasagni); Singh, Pedretti (1’ st Ziliotti), Soumahoro (12’ st Nsingi), Leoni (1’ st Pezzani); Coulibaly (1’ st Cappadonna), De Sagastizabal (1’ st Berti). (Prandi). All.: Cristiani.

MARCATORI: 9’ Antonelli (L), 14’ Calì (L), 31’ Parravicini (L) 39’ Spini (L), 65’ Poledri (L).

Fonte immagine: FC Lumezzane.