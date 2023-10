Lumezzane-Renate, prima sconfitta casalinga per i rossoblù

È stata una partita dalle mille emozioni quella andata al “Tullio Saleri” tra Lumezzane e Renate. A fare festa dopo il triplice fischio, però, è solo il Renate che dopo essere passato in svantaggio a rimontato fino ad aggiudicarsi la vittoria con il punteggio di 3-2.

Buon avvio di gara per la squadra di mister Franzini che poco dopo il quarto d’ora apre le marcature: lancio in profondità di Pesce per Ilari, il centrocampista appoggia perfettamente di testa per Gerbi che da dentro l’area non sbaglia realizzando il suo primo gol stagionale.

Il Renate non ci sta e dopo dodici minuti ristabilisce la parità con Currarino, abile a risolvere una mischia in area. La formazione nerazzurra insiste e prima di scendere negli spogliatoi costruisce due buone occasioni per segnare, ma per fortuna dei rossoblù Bianchimano è impreciso davanti la porta.

Nella ripresa il Renate è subito propositivo e dopo soli sei munti passa in vantaggio con Garetto che con astuzia si smarca da Righetti e batte Galeotti.

Mister Franzini decide di inserire forze fresche a fa entrare in campo Spini e Cannavò al posto Capelli e Moscati. I due nuovi entrati ridanno slancio al Lume che torna ad attaccare con insistenza. Al quarto d’ora i padroni di casa sfiorano il gol con Pisano che su azione d’angolo salta più alto di tutti e di testa centra il palo a portiere battuto. Il gol è però nell’aria e arriva al minuto 66: Pesce serve al limite dell’area Cannavò che controlla magnificamente e di destro supera Fallani spedendo la palla all’angolino basso.

Il Lumezzane continua ad attaccare, ma il Renate si difende bene e a sei minuti dallo scadere si riporta in vantaggio: azione nerazzurra sulla sinistra, cross al centro per il giovane Tremolada che lasciato tropo solo al centro in area non ha difficoltà a segnare.

Nei minuti finali il Renate rimane in dieci uomini per l’espulsione di Amadio, ma la formazione lecchese resiste al forcing rossoblù e conquista i tre punti.

Amara sconfitta da digerire al più presto per il Lumezzane che mercoledì alle ore 14 sarà nuovamente in campo allo stadio “Tullio Saleri” per affrontare l’Atalanta Under 23 nel primo impegno di Coppa Italia.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - RENATE 2-3

LUMEZZANE (4-3-3) Galeotti; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Righetti; Moscati (58’ Cannavò), Pesce (80’ Taugourdeau), Ilari (73’ Poledri); Malotti, Gerbi (80’ Basso Ricci), Capelli (58’ Spini). A disposizione: Filigheddu, Greco, Deratti, Troiani, Pogliano, Filippini, Parodi, Kolaj. Allenatore: Franzini.

RENATE (4-3-3) Fallani; Amadio, Mondonico, Possenti, Munaretti (13’ Bosisio); Garetto (82’ Sartore), Esposito, Currarino (70’ Gasperi); Rolando, Sorrentino (82’ Maletic), Bianchimano (70’ Tremolada). A disposizione: Ombra, Procaccio, Alcibiade, Iacovo, Nicolini, Ciarmoli, Auriletto. Allenatore: Pavanel.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza.

ASSISTENTI:

RETI: 17’ Gerbi, 66’ Cannavò - 29’ Currarino, 51’ Garetto, 84’ Tremolada.

AMMONITI: Dalmazzi, Ilari, Pesce, Franzini - Sorrentino, Rolando, Amadio.

ESPULSI: Amadio.

NOTE: Spettatori: 350. Angoli: 6-4. Recupero: 2’, 5’.