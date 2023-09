Lumezzane-Renate, i convocati e le parole pre partita del mister Franzini

Domenica 1 ottobre alle ore 18:30, il Lumezzane affronterà il Renate allo stadio “Tullio Saleri”, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I rossoblù, ancora imbattuti tra le mura amiche, sono reduci da due vittorie consecutive contro Fiorenzuola e Alessandria e attualmente si trovano a quota 9 punti in classifica. A una distanza insegue la formazione nerazzurra che nell’ultimo turno ha perso di misura contro il Legnago.

I valgobbini hanno svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura guidati dal tecnico Arnaldo Franzini che al termine della seduta ha parlato così:

“Il Renate è una squadra molto importante che da diverse stagioni va molto vicina alla promozione in Serie B. Ogni anno inseriscono giocatori importanti e hanno una grande continuità. Subiscono pochissimo, hanno perso per la prima volta nell’ultimo turno. Noi dovremo pensare al nostro gioco per esaltare le qualità che ci contraddistinguono. Come successo ad Alessandria, anche domani dovremo essere bravi a variare il nostro assetto nei vari momenti della gara. Mi aspetto una partita imprevedibile, dipenderà molto dal modulo che loro metteranno in campo. Sarà una sfida aperta, noi vogliamo vincere e cercheremo di tenere il pallino del gioco. L’inizio di campionato è stato molto buono, ma per le prime 9-10 partite la classifica non dobbiamo guardarla e pensare solamente a fare più punti possibile. Per quanto riguarda i giocatori a disposizione, oltre Calì e Kolaj abbiamo qualche acciacco in difesa che probabilmente mi porterà a fare scelte diverse dal solito domani”.

Questa, invece, la lista dei giocatori scelti dal tecnico rossoblù:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco;

Difensori: Deratti, Filippini, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Pogliano, Righetti, Regazzetti, Troiani;

Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Ilari, Taugoudeau;

Attaccanti: Capelli, Gerbi, Kolaj, Spini, Malotti, Cannavò, Basso Ricci.