Vittoria di rigore per il Lumezzane sulla Real Calepina

Il Lumezzane non si ferma, vince anche contro la Real Calepina e rimane in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Arconatese. A decidere la partita due calci di rigore per tempo: il primo al 24’ è stato realizzato da Alessandro, il secondo al 70’ messo a segno da Forte. La squadra di mister Franzini guida il girone B di Serie D a suon di record con il migliore attacco e la miglior difesa ed è ora la candidata principale per la vittoria finale.

Nel prossimo turno il Lumezzane affronterà in trasferta per affrontare la neopromossa, ma ben attrezzata Varesina attualmente al terzo posto.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - REAL CALEPINA 2-0

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Troiani, Tomas, Rigo (87’ Parodi); Calì, Pesce, Poledri; Spini (88’ Sperti), Forte (30’ Antonelli), Alessandro (93’ Folli). A disposizione: Pisoni, Pogliano, Tortelli, Squarzoni, Bragadina. Allenatore: Franzini.

REAL CALEPINA (3-5-2): Gherardi; Pozzoli, Ondei, Bertocchi; Quarena, Chiossi, Mazzoleni (82’ Teresi), Pozzoni (67’ Losa), Lancini (67’ Raccagni); Bacchin (61’ D’Amuri), Denis (75’ Aranotu). A disposizione: Tomella, Fasolin, Stanzione, Cattaneo. Allenatore: Capelli.

ARBITRO: Tomasi di Lecce.

RETI: 24’ rig. Alessandro, 70’ rig. Forte.

AMMONITI: Mazzoleni

NOTE: Spettatori: 300. Angoli: 5-5. Recupero: 1’+5’.

Fonte immagine: FC Lumezzane.