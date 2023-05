Lumezzane in campo per la poule scudetto di Serie D

La stagione del Lumezzane non è ancora finita. Dopo aver vinto il girone B di Serie D, infatti, i rossoblù disputaranno la poule scudetto di Serie D formata da tre raggruppamenti composti dalle nove squadre vincitrici dei rispettivi gironi.

Capitan Pesce e compagni sono stati inseriti nel girone 1 con Sestri Levanti (vincitrice del girone A) e Legnago Salus (campione nel girone C) che elimino proprio i rossoblù ai calci di rigore nel primo turno preliminare di Coppa Italia.

Il Lumezzane scenderà in campo domenica 14 maggio alle ore 16 tra le mura amiche dello stadio “Tullio Saleri” per affrontare i liguri del Sestri Levanti. Le altre due giornate, invece, sono in programma mercoledì 17 (riposa la squadra vincitrice nel primo incontro o quella ospite, in caso di pareggio) e domenica 21 maggio.

La prima squadra di ogni girone e la miglior seconda accederanno alle semifinali in calendario domenica 28 maggio e domenica 4 giugno. La finalissima , infine, si giocherà domenica 11 giugno su campo neutro.

Questa la composizione degli altri gironi: