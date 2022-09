Lumezzane beffato nel recupero, finisce in parità

Il Lumezzane vede sfumare il secondo successo consecutivo all’esordio casalingo davanti al suo pubblico. Non è servito il doppio vantaggio maturato nel primo tempo con le reti di Alessandro e Paravicini a conquistare la vittoria. Un punto dal sapore amore per i rossoblù che rimpiangono le occasioni non finalizzate nel corso della partita.

Nel primo tempo il Lumezzane domina la partita creando numerose palle gol fino al 31’ quando Alessandro sblocca la partita su calcio di rigore.

Passano dieci minuti e il Lumezzane trova il raddoppio con Paravicini che sulla respinta è abile in area a farsi trovare pronto e ribadire in rete. La partita sembra in discesa, ma dagli spogliatoio esce un Ponte San Pietro rinvigorito. Trascorrono soltanto sei minuti e gli ospiti accorciano le distanze: l’arbitro nota un tocco di mano in area rossoblù e senza esitazione indica il calcio di rigore che Capelli trasforma. Il Ponte San Pietro crede alla rimonta mentre il Lumezzane si difende nella propria trequarti senza riuscire a ripartire. Quando la partita sembra ormai volgere al termine gli ospiti trovano il gol: punizione da posizione laterale e colpo ravvicinato di Baggi per il pareggio orobico.

Nel prossimo turno il Lumezzane ospiterà il Franciacorta salito a quattro punti grazie alla vittoria per tre a due sulla Caronnese.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu, Regazzetti, Troiani, Pogliano, Parodi ; Calì, Pesce, Poledri (34’ st Mauri ); Spini (19’ st Squarzoni), Parravicini (26’ st Forte), Alessandro (41’ st Tomas). A disposizione: Pisoni, Tortelli, Rigo, Sperti, Tognoni. Allenatore: Franzini.

PONTE SAN PIETRO (3-4-3): Mangiapoco, Baggi, Messina, Picozzi; Salvi (1’ st Valli), Bertoli (1’ st Albani), Selvatico (25’ st Ruggeri), Scaringi (1’ st Kritta); Ferreira Pinto (11’ st Greco), Santi, Capelli. A disposizione: Salvalaggio, Cerini, Ardenghi, Rota. Allenatore: Brognoli.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

ASSISTENTI: Dell’Isola di Sapri; Cirillo di Roma 1.

MARCATORI: 31’ Alessandro rig., 41’ Parravicini - 51’ Capelli rig., 92’ Baggi.

AMMONITI: Pesce, Troiani - Salvi, Bertoli, Santi, Messina, Valli, Brognoli (allenatore), Passoni (dirigente).

Fonte immagine: FC Lumezzane.