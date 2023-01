Lumezzane sul podio delle migliori squadre in Italia

Il Lumezzane del Presidente Andrea Caracciolo non smette di stupire e da oltre un anno a questa parte sta regalando soltanto gioie al proprio pubblico. Chi pensava a un anno di transizione in Serie D non aveva fatto i conti con la caparbietà lumezzanese e soprattutto con il tecnico Arnaldo Franzini, un vero condottiero già abituato a sfide difficili come quando riportò il Piacenza tra i professionisti. A rimarcare quanto di sbalorditivo sta facendo il Lumezzane è anche una statistica stilata da Luca Bertelli, e pubblicata qualche sul Corriere della Sera - Brescia, che mette in evidenza i numeri realizzati (78 punti in 33 partite disputate tra Eccellenza e Serie D), ma soprattutto li confronta con tutte le squadre italiane dalla Serie A alla Serie D. Ciò che ne esce è una media punti impressionante che sancisce il Lumezzane come terza squadra italiana con una media punti di 2.36. Un solo centesimo di differenza con il Catanzaro al secondo posto (97 punti in 41 partite), mentre a guidare la classifica c’è il Napoli al comando una media di 2,38 frutto di 81 punti realizzati in 34 partite. Un terzo posto di cui il Lumezzane può andar fiero, ancor di più se alle spalle di questa speciale classifica ci sono squadre come Milan e Juventus, “soltanto” al quinto e sesto posto. Soddisfatto, ma sempre con i piedi per terra, il Presidente Andrea Caracciolo interpellato da Luca Bertelli ha risposto così: “Evidentemente significa che stiamo lavorando bene. A Lumezzane ho trovato imprenditori seri, attenti al sociale ed ambiziosi nel voler riportare il club tra i professionisti. Il mio obiettivo è quello di vincere questo campionato e costruire le basi per tenere in Lega Pro questa società. Finora non abbiamo sbagliato un giocatore, il gruppo ora deve rimanere sul pezzo e tenere le rivali a distanza anche nel ritorno”.

Con mister Arnaldo Franzini e capitan Simone Pesce, protagonisti assoluti e trait d’union nel passaggio da Eccellenza e Serie D, la missione è più che possibile”.

Fonte immagine: FC Lumezzane.