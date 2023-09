Lumezzane-Pergolettese, prima gioia rossoblù in campionato

Davanti al proprio pubblico il Lumezzane non sbaglia e conquista i primi tre punti della stagione. A farne le spese la Pergolettese abbattuta nei minuti di recupero da Pogliano.

Nel primo tempo le squadre si scoprono poco e la prima occasione arriva al quarto d’ora: errore difensivo della Pergolettese, Spini recupera palla e calcia in porta ma l’estremo difensore ospite devia in angolo. Sul finire del primo tempo il Lume ha la seconda occasione della partita: Gerbi conquista palla sulla trequarti e serve Ilari che calcia di prima intenzione trovando però la ribattuta della difesa gialloblù.

Nel secondo tempo la formazione di mister Franzini prova a farsi vedere con più insistenza, ma il risultato rimane invariato. Quando la partita sembra avviarsi al termine, nel quarto e ultimo minuto di recupero arriva il gol che fa esplodere di gioia il “Tullio Saleri”. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa ospite non riesce a liberare l’area, Pogliano è abile ad avventarsi sul pallone e con un tiro preciso batte Soncin.

Vittoria meritata per il Lumezzane che bagna l’esordio casalingo in Serie C con una vittoria e si prepara al meglio alla prossima sfida in programma domenica 17 settembre in casa del Vicenza allenato dall’ex Aimo Diana.



IL TABELLINO

LUMEZZANE-PERGOLETTESE 1-0

LUMEZZANE: Galeotti, Righetti, Pogliano, Pisano, Regazzetti, Ilari, Pesce, Moscati, Capelli, Gerbi (83’ Basso), Spini (68’ Cannavò). A disposizione: Filigheddu, Greco, Taugourdeau, Troiani, Filippini, Parodi, Dalmazzi, Poledri, Scremin. Allenatore: Franzini.

PERGOLETTESE: Soncin, Piccinini, Tonoli, Arini, Capoferri (46’ Felicioli), Artioli, Mazzarani (86’ Adreoli), Figoli (55’ Jaouhari), Bariti, Guiu, Caia (55’ Caccavo). A disposizione: Cattaneo, Doldi, Lambrughi, Cerasani, Piu, Tacchinardi, Schiavini, Bignami, Bozzuto. Allenatore: Abbate.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Chiavaroli di Pescara; Massari di Molfetta.

RETI: 94’ Pogliano.



AMMONIZIONI: Spini, Capelli.NOTE: angoli 6-3, recupero 0’ e 4’.