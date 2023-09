Lumezzane-Pergolettese, al Signor Gandino la direzione dell’incontro

Esordio casalingo in Serie C per il Lumezzane che dopo la pesante sconfitta esterna rimediata contro la Pro Vercelli vuole subito riscattarsi. Domenica 10 settembre allo stadio “Tullio Saleri” arriva la Pergolettese reduce dalla vittoria convincente per 5 a 2 sulla Pro Sesto. In campo alle ore 16:15, i rossoblù non possono sbagliare l’approccio contro una squadra esperta che ben conosce la categoria. Determinante sin dalle prime battute sarà l’approccio alla partita e una maggiore attenzione in fase difensiva.

A dirigere l’incontro, sarà il signor Davide Gandino della sezione di Alessandria. Gli assistenti saranno i signori Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Simone Di Renzo della sezione di Bolzano.