Lumezzane-Novara: convocati e dichiarazioni del mister Franzini

Vigilia di campionato per il Lumezzane che domenica 26 novembre ospiterà allo stadio Tullio Saleri il Novara, incontro valido per la 15ª giornata del campionato di Serie C.

Reduce dalla vittoria esterna contro la Virtus Verona, i rossoblù vogliono allungare la striscia di risultati utili consecutivi. A opporsi ci sarà il Novara che nell’ultimo turno ha conquistato la prima vittoria in campionato contro contro la Pergolettese.

Le dichiarazioni pre partita del mister Arnaldo Franzini

“In questo momento non si deve farsi trarre in inganno dalla classifica, il Novara è una squadra in ripresa con un forte orgoglio e non lo dimostra solo l’ultima gara che è coincisa con il loro primo successo stagionale. Questo vale per loro e vale per noi, la vittoria contro la Virtus Verona ci ha definitivamente tolto le scorie del mese di ottobre, ma i ragazzi sanno che dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro quotidiano. Questo intendevo quando dopo la partita di Verona ho dichiarato che hanno capito la categoria: la classifica è corta, si deve avere la maggior continuità di risultati possibile e per far questo si deve fare un passo dopo l’altro senza cullarsi di quanto fatto prima”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini per la partita contro il Novara:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti, Scremin, Troiani.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.