Lumezzane: pareggio in amichevole contro il Novara

Partita molto impegnativa per il Lumezzane che sabato 27 agosto ha affrontato in amichevole il Novara. Un avversario di categoria superiore contro il quale la squadra di mister Franzini non ha sfigurato tenendo bene il campo. Una partita giocata a larghi tratti alla pari creando anche tre limpide occasioni nel primo tempo. Nella ripresa le due squadre abbassano i ritmi di gioco, ma è sempre il Lumezzane a sfiorare il vantaggio con un’altra occasione pericolosa a differenza di un Novara poco brillante che, invece, non crea apprensioni alla retroguardia rossoblù.

Un buon test per il Lumezzane in vista dell’esordio in campionato di domenica 4 settembre in trasferta contro la Folgore Caratese.

IL TABELLINO

NOVARA CALCIO: Pissardo - Khailoti, Ranieri, Benalouane, Urso - Carillo, Rocca, Galuppini - Ciancio, Bortolussi, Calcagni. A disp.: Desjardins, Amoabeng, Di Munno, Bonaccorsi, Calò, Peli, Buric, Gonzales, Marginean, Goncalves, Menegaldo, Sartor, Diop. All.: Cevoli.

FC LUMEZZANE: Filigheddu - Regazzetti, Troiani, Pogliano, Rigo - Calì, Pesce, Poledri - Spini, Alessandro, Forte. A disp.: Pisoni, Tortelli, Parodi, Antonelli, Sperti, Squarzoni, Parravicini, Bragadina, Scanzi. All.: Franzini.

Fonte immagine: FC Lumezzane.