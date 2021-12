Il Lumezzane non sbaglia: netto 2 a 0 in trasferta contro l’Atletico Castegnato

Al campo sportivo comunale di Castegnato è andata in scena la tredicesima giornata del girone C del campionato Eccellenza, l’Atletico Castegnato ha sfidato il Lumezzane. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Pelaia, coadiuvato dagli assistenti Damato e Filippini.

Una partita archiviata nel corso dei primi 45 minuti di gioco con il Lumezzane avanti per 2 reti a 0. Il primo gol è arrivato su calcio di rigore al 7’ e trasformato da Caracciolo, al sesto centro stagionale. Il sigillo sulla partita arriva al 44’ con Pesce, autore del 2 a 0 poco prima del duplice fischio dell’arbitro. Bastano perciò 45 minuti di gioco al Lumezzane per archiviare la pratica Atletico, il secondo tempo regolamentare non ha offerto grosse occasioni e la formazione di casa non ha mai dato l’impressione di poter rimontare lo svantaggio.

La vittoria certifica l’egemonia del Lumezzane nel girone C, in vetta con 39 punti ed a + 9 dalla seconda in classifica, il Rovato. La prossima sfida sarà casalinga contro il Vobarno, sarà l'ultima partita prima della consueta sosta natalizia per il campionato Eccellenza.